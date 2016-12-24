Школьников Мордовии приглашают поучаствовать в викторине Знание.Игра

Викторина Российского общества «Знание» пройдет 15 февраля. Школьники смогут проверить свои знания по пройденному материалу в рамках познавательного курса «Россия — мои горизонты», а победители игр получат ценные призы от партнеров курса.

Предстоящая интеллектуальная игра пройдет по итогам отраслевых уроков, на которых школьники узнают о достижениях страны в науке и образовании, легкой промышленности, а также о нефтегазохимическом комплексе РФ.

В первом туре ребята ответят на вопросы о добыче и переработке полезных ископаемых, во втором проверят свои знания о легкой промышленности, темой третьего тура станет наука и образование.

Для участия в игре необходимо пройти регистрацию на сайте Знание.Игра. Итоги игры будут подведены по каждому федеральном округу и в новых регионах — на сайте будут опубликованы рейтинги.

Партнерами проекта стали СИБУР, Российский университет дружбы народов, Фонд поддержки социальных проектов, Особая экономическая зона «Алабуга», Московский государственный лингвистический университет.