Школьников Мордовии приглашают поучаствовать в викторине Знание.Игра

«Это начало очень большого пути!»
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Викторина Российского общества «Знание» пройдет 15 февраля. Школьники смогут проверить свои знания по пройденному материалу в рамках познавательного курса «Россия — мои горизонты», а победители игр получат ценные призы от партнеров курса.
Предстоящая интеллектуальная игра пройдет по итогам отраслевых уроков, на которых школьники узнают о достижениях страны в науке и образовании, легкой промышленности, а также о нефтегазохимическом комплексе РФ.
В первом туре ребята ответят на вопросы о добыче и переработке полезных ископаемых, во втором проверят свои знания о легкой промышленности, темой третьего тура станет наука и образование.
Для участия в игре необходимо пройти регистрацию на сайте Знание.Игра. Итоги игры будут подведены по каждому федеральном округу и в новых регионах — на сайте будут опубликованы рейтинги.
Партнерами проекта стали СИБУР, Российский университет дружбы народов, Фонд поддержки социальных проектов, Особая экономическая зона «Алабуга», Московский государственный лингвистический университет.
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