В Мордовии растет доля жителей, обеспеченных качественной питьевой водой

Важной задачей для любого региона является обеспечение жителей качественной питьевой водой. В Республике Мордовия в 2019 году началась реализация федерального проекта «Чистая вода», который вошел в состав нацпроекта «Жилье и городская среда». Главная цель проекта - решить проблемы в сфере обеспечения чистой питьевой водой из центрального водоснабжения. На старте проекта этот показатель составлял 87,7%.

Стоит отметить, что вода в регионе-13 отличается природным превышением концентрации железа, бора, фторидов и солей общей жесткости. Это связано с геохимической структурой подземных вод. В решении этой проблемы помогло строительство станций очистки и модернизация сетей водоснабжения. Такие меры обеспечивают подачу в водопровод очищенной питьевой воды, прошедшей многоуровневую систему обработки и обеззараживания.

Всего с 2019 по 2024 гг. в Мордовии построено и реконструировано 14 объектов питьевого водоснабжения. Таким образом, доля жителей республики, обеспеченных качественной питьевой водой, выросла до 90,2% и до 94,9% среди городского населения.