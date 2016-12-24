В Саранске полицейские задержали грабителя, ударившего женщину на улице ножом

Утром 11 февраля в дежурную часть саранского отдела полиции поступило сообщение от врача лечебного учреждения о том, что с улицы в больницу доставлена женщина с проникающим ножевым ранением.

По информации МВД по РМ, следственно-оперативная группа в сжатые сроки установила личность виновного в разбойном нападении. Им оказался 60-летний дворник одного из домоуправлений города. Он был задержан и доставлен в отдел полиции №1, где дал признательные показания.

По словам мужчины, в то утро он употребил спиртные напитки и направился убирать снег на обслуживаемой территории. Увидев ранее незнакомую ему женщину, дворник решил завладеть находящейся при ней сумкой, в которой по его предположениям могли быть деньги и ценные вещи.

Догнав прохожую, он несколько раз ударил ее в грудь ножом, которым очищает от наледи бордюры, отобрал сумку и скрылся. Добычей налетчика стал мобильный телефон, который он не смог разблокировать и выбросил, а также денежные средства.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Медики установили, что у пострадавшей повреждено легкое и один из клапанов сердца. Женщине уже сделали операцию, в настоящее время она находится в реанимационном отделении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). По ней дворнику грозит от восьми до пятнадцати лет заключения.