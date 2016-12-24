Предприниматели Мордовии могут поучаствовать в профильном Всероссийском диктанте

Для малого и среднего бизнеса проводится первый Всероссийский предпринимательский диктант. Все желающие до конца февраля могут проверить свои знания в области бизнеса и получить персональные рекомендации по развитию предпринимательских навыков на цифровой платформе МСП.РФ, которая работает по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

«Всероссийский предпринимательский диктант — это возможность как для действующих, так и для начинающих предпринимателей проверить уровень своих бизнес-знаний. По сути, это внутренний бизнес-навигатор, который позволяет оценить степень погружения в разные аспекты предпринимательской деятельности. После прохождения теста каждый участник получит рекомендации по дальнейшим возможностям «прокачать» свои навыки и доступ к необходимым для этого инструментам на МСП.РФ, — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Для участников Всероссийского предпринимательского диктанта эксперты Корпорации МСП подготовили 25 вопросов. Они охватывают различные сферы бизнеса: от трудового и налогового законодательства до финансов и управленческих практик.

Проверить свои знания можно до конца февраля, перейдя по ссылке: https://clck.ru/3GL6kD.