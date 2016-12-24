Благодаря нацпроекту в Мордовии модернизировали два молодежных центра

В Мордовии отремонтировали два учреждения молодежной политики – молодежные центры в Саранске и Рузаевке. Модернизацию провели благодаря реализации регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» национального проекта «Образование».

На реконструкцию зданий были направлены средства, которые республика получила как победитель Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых».

В обновленном Республиканском молодежном центре организовали несколько пространств для просвещения и развития, здесь работает музей двух фронтов, киберклуб и арт-резиденция «Од васта». Дизайн всех помещений объединен общей концепцией.

В Центре молодежной политики и туризма в Рузаевке во время ремонта заменили кровлю, окна и двери, обновили инженерную коммуникацию и установили новую охранно-пожарную сигнализацию. Здесь работают центры технического творчества, патриотического воспитания молодежи, интерактивный музей «Народная память и слава Рузаевки», Дом Юнармии, действует молодежный коворкинг, ресурсный центр добровольчества Рузаевского района.

Национальный проект «Образование» завершил свою работу. С этого года его преемником стал национальный проект «Молодежь и дети». Он направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. Отдельное внимание будет уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.