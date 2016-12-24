В Саранске инспекторы ДПС остановили наркомана за рулем легковушки

Как сообщает МВД по РМ, в ночь на 7 февраля в ходе несения службы инспекторами ДПС на пересечении улицы Строительной и Лямбирского шоссе был остановлен автомобиль ВАЗ-2112, водитель которого имел признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования 40-летний мужчина отказался.

При досмотре в салоне транспортного средства полицейские обнаружили капсулу с наркотическим веществом эфедрон массой 1,47 гр.

В ходе дознания выяснилось, что сидящий на наркотиках водитель по интернету оплатил дозу и забрал «товар» из тайника в Пролетарском районе Саранска. На обратном пути он как раз и был остановлен за рулем своего автомобиля инспекторами ДПС.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств. На мужчину также составили протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.