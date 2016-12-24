В Мордовии женщины за решеткой сыграли в КВН

В лечебно-исправительном учреждении №3 УФСИН по РМ провели конкурс веселых и находчивых.

По информации ведомства, в КВН играли три команды:

- «Оба-на» (отряд №1)

- «Третий район» (отряд №3)

- «Веселая семейка» (отряд №4).

Сначала команды представили всех участниц с подготовленными юмористическими мини-сценками, затем выступили с веселыми миниатюрами и в завершение продемонстрировали музыкальные таланты в пародийном жанре.

По итогам конкурса жюри единогласно определило победителей - команду «Третий район».