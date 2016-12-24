В Мордовии женщины за решеткой сыграли в КВН

«Это наша жемчужина!»
Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
В лечебно-исправительном учреждении №3 УФСИН по РМ провели конкурс веселых и находчивых.
По информации ведомства, в КВН играли три команды:
- «Оба-на» (отряд №1)
- «Третий район» (отряд №3)
- «Веселая семейка» (отряд №4).
Сначала команды представили всех участниц с подготовленными юмористическими мини-сценками, затем выступили с веселыми миниатюрами и в завершение продемонстрировали музыкальные таланты в пародийном жанре.
По итогам конкурса жюри единогласно определило победителей - команду «Третий район».
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Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
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