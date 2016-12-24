Житель Мордовии получил срок за давний новогодний разбой

В Мордовии 54-летний уроженец Ковылкино ответил в суде за разбой, совершенный еще в 2011 году. Злоумышленника следствию удалось вычислить по результатам экспертизы ДНК, а задержали грабителя в ходе спецоперации на границе с Украиной.

По информации МВД по РМ, в ходе следствия было установлено, что 1 января 2011 года на улице Спортивной в Ковылкино фигурант дела проник в частный дом. Он видел, как жильцы уехали на автомобиле, но решил действовать наверняка и спрятал лицо под маской.

В одной из комнат криминальный гость обнаружил 368 тысяч рублей, телефон и ювелирные украшения. С этим добром он и намеревался покинуть место преступления, однако в это время внезапно вернулись владельцы жилья. Хозяин дома попытался остановить грабителя и вступил с ним в схватку. Но тот дважды выстрелил из прихваченного с собой обреза, после чего отбросил оружие и выхватил из кармана нож. Угрожая супругам расправой, налетчик скрылся с добычей. Ущерб составил более 400 тысяч рублей.

При проведении биологической экспертизы в экспертно-криминалистическом центре МВД по РМ удалось выделить ДНК предполагаемого преступника. Образцы были взяты с брошенного обреза. При проверке по криминалистическим учетам полицейские установили личность грабителя. Но он подался в бега и был объявлен в федеральный розыск.

В сентябре прошлго года полицейским Мордовии стало известно, что беглец находится на территории Украины и вскоре может пересечь границу с Россией. Оперативники из республики выехали в Ростовскую область, заранее ориентировав сотрудников погранзаставы.

30 сентября во время незаконного пересечения границы в районе поселка Матвеев Курган обвиняемый был задержан и доставлен в Мордовию. Мужчина полностью признал свою вину. По приговору суда он проведет 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.