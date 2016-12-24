В Саранске нетрезвый «гонщик» на электровелосипеде угодил под колеса иномарки

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 11 февраля в 9 часов 20 минут на ул. Титова в Саранске 39-летний водитель автомашины «CHERY» совершил столкновение с электровелосипедом под управлением 36-летнего мужчины, который неудачно сманеврировал на дороге при перестроении.

В результате ДТП пострадавшего на скорой доставили в больницу и после обследования отпустили домой с рекомендациями по лечению.

По данным Госавтоинспекции, водитель иномарки находился за рулем трезвым. А вот на велосипедиста составили протокол за нарушение ПДД в состоянии опьянения.

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