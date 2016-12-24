Найденный на детской площадке чужой кошелек привел жителя Саранска на скамью подсудимых

Суд в столице Мордовии вынес приговор 30-летнему мужчине за кражу денежных средств из найденного на улице кошелька.

Следствие установило, что в ноябре прошлого года фигурант дела вместе с женой находился на одной из детских площадок города. Там он увидел лежащий на снегу кошелек, в котором обнаружились более 50 тысяч рублей и две банковские карты. Женщина предложила супругу найти рассеянного владельца и вернуть ему имущество.

Мужчина обещал все сделать, но вместо хлопотливых розысков просто потратил все деньги на продукты питания и алкоголь. Кошелек с банковскими картами он спрятал у себя дома и хранил до изъятия сотрудниками полиции.

В суде обвиняемый признал свою вину, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Суд учел его семейное положение, наличие малолетних детей, явку с повинной, добровольное возмещение потерпевшему имущественного ущерба, раскаяние в содеянном и т.д..

По приговору Пролетарского районного суда житель Саранска получил 7 месяцев лишения свободы. Назначенное наказание в виде лишения свободы было заменено принудительными работами на 7 месяцев с удержанием из его заработной платы 10 % ежемесячно в доход государства.