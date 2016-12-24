В Мордовии продолжает расти заболеваемость населения ОРВИ

«Это начало очень большого пути!»
В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
По данным Роспотребнадзора по РМ, в республике вновь отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю к медиками за помощью обратились 4,6 тысяч человек, что на почти на 10% больше по сравнению с предыдущими показателями.
По данным лабораторного мониторинга среди населения циркулируют возбудители негриппозной этиологии, а также регистрируются единичные случаи вирусов гриппа А(H1N1)/2009 sw и гриппа В.
В свою очередь, ситуация с коронавирусной инфекцией остается в Мордовии вполне благополучной, за прошедшую неделю на территории республики зарегистрировано только 13 случаев COVID-19.
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В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
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