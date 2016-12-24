В Мордовии продолжает расти заболеваемость населения ОРВИ

По данным Роспотребнадзора по РМ, в республике вновь отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю к медиками за помощью обратились 4,6 тысяч человек, что на почти на 10% больше по сравнению с предыдущими показателями.

По данным лабораторного мониторинга среди населения циркулируют возбудители негриппозной этиологии, а также регистрируются единичные случаи вирусов гриппа А(H1N1)/2009 sw и гриппа В.

В свою очередь, ситуация с коронавирусной инфекцией остается в Мордовии вполне благополучной, за прошедшую неделю на территории республики зарегистрировано только 13 случаев COVID-19.