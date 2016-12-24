В Мордовии в этом году откроются в школах еще 10 агротехнологических классов

С 2025 года в Мордовии реализуется региональный проект «Кадры в АПК» нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В рамках проекта в школах республики планируется открытие новых агротехнологических классов, в которых школьники будут получать необходимую базовую подготовку для работы в агропромышленном комплексе.

Уже в этом году в двух школах республики откроются 10 агроклассов. Для учащихся будет пересмотрен учебный план с учетом агротехнического профиля и сформирована программа внеурочной деятельности. Основной упор будет сделан на предметы, необходимые для поступления на аграрные специальности. Также планируются практические занятия на ведущих предприятиях республики, проведение мастер-классов.

Отметим, что в Мордовии уже есть опыт реализации этой программы. Республика участвовала в пилотном проекте, в рамках которого в ряде школ уже созданы агроклассы.

Реализация проекта направлена на сохранение и увеличение кадрового потенциала, привлечение молодых специалистов к активному участию в развитии сельского хозяйства на качественно новом уровне.