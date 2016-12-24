В Мордовии ветеринарный врач заплатит крупный штраф за коммерческий подкуп

В Октябрьском суде Саранска обвинительным приговором закончилось рассмотрение уголовного дела 35-летнего местного жителя. Мужчина обвинялся в коммерческом подкупе на посту главного ветеринарного врача ООО «Мордовский племенной центр».

По данным следствия, в период с июля по сентябрь 2022 года обвиняемый занимал должность главного ветеринарного врача племенного центра и в это время незаконно получил от представителя коммерческой организации денежные средства в сумме более 217 тысяч рублей.

Деньги ветврачу передавались за приоритетный отбор коммерческой фирмы в качестве поставщика ветеринарных препаратов для нужд организации.

По информации прокуратуры РМ, суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа в размере 1,6 миллиона рублей в доход государства и лишил его права заниматься управленческой деятельностью на 1 год. Принадлежащий осужденному автомобиль «GEELY COOLRAY» останется под арестом до исполнения имущественных взысканий по приговору.