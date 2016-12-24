Полиция в Саранске разыскивает налетчика, ударившего женщину на улице ножом

Как сообщает МВД по РМ, в столице Мордовии сотрудниками полиции устанавливается личность мужчины, который утром 11 февраля в районе школы №30 нанес женщине ножевое ранение и открыто похитил находящуюся при ней сумку.

Приметы подозреваемого: на вид 60 лет, среднего телосложения, одет в светло-зеленую куртку, шапку темного цвета, черные брюки и черные ботинки.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефону 8 (8342)29-77-88 или 102.