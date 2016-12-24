В Мордовии мошенники выманили у пожилых супругов более 5,5 миллионов рублей

Жертвами вербальных аферистов стали престарелые жители Саранска - 75-летний мужчина и его 71-летняя супруга. Они сообщили в полицию о хищении у них огромной суммы денежных средств из личных накоплений.

По информации МВД по РМ, в полиции пенсионер рассказал, что все началось с послания в мессенджере, якобы от бывшего руководителя организации, где он ранее работал. Тот предупредил, что в учреждении произошла утечка персональных данных работников и пенсионеров и для изобличения злоумышленников требуется сотрудничество с ФСБ.

Вышедшая затем на связь лже-следователь убедила потерпевшего обналичить личные сбережения и для защиты от преступных посягательств перевести все средства на безопасный счет. Поверив злоумышленникам, пенсионер в течение нескольких дней перечисли на указанные реквизиты более 3,5 млн рублей.

Потом аферисты напугали пожилого мужчину известием, что мошенники могут переоформить его квартиру в собственность стороннего человека. Запудрив мозги, жулики выманили у него еще около 2 миллионов рублей – на «безопасные счета» ушли уже сбережения супруги пожилого жителя Саранска.

Когда с пенсионеров взять уже было нечего, махинаторы на прощание грубо выразились в их адрес и прекратили общение. Во время беседы с полицейскими супруги признались, что им было известно о подобных случаях, однако они не предполагали, что это может случиться с ними.