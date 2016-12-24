В Мордовии сотрудники полиции провели проверки в одной из мечетей Ромодановского района

На территории села Белозерье Ромодановского района республики сотрудники полиции при силовой поддержке подразделений Управления Росгвардии провели оперативно-розыскные и профилактические мероприятия. Силовики работали над выявлением иностранных граждан, которые могли незаконно находиться на территории РФ, а также по возможному обнаружению находящихся в розыске за преступления экстремистской, террористической и общеуголовной направленности.

По информации МВД по РМ, в ходе мероприятий проверялась одна из мечетей района. Отмечается, что было отработано 235 граждан, среди которых лиц, представляющих оперативный интерес, не выявлено.

Также осуществлялась проверка религиозной литературы, находящейся в мечети в публичном доступе. И в этом случае нарушений законодательства Российской Федерации не установлено.