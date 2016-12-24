В Мордовии растет число благоустроенных территорий

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с 2025 года вошел в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Он направлен на улучшение качества жизни граждан через развитие городской и сельской инфраструктуры. В Мордовии этот проект уже приносит заметные изменения в облик городов и поселков. Главная цель - создать комфортную и доступную среду для всех жителей, независимо от возраста и физических возможностей.

Нацпроект преобразует общественные и дворовые территории в привлекательные места для отдыха и общения. В Мордовии с 2019 по 2024 год благоустроено 309 дворов и 57 общественных пространств. Десять из них стали победителями в конкурсе на лучшее создание комфортной городской среды, что подтверждает высокий уровень реализации программы в регионе.

Важной особенностью проекта является активное вовлечение граждан в процесс принятия решений. Это гарантирует, что работы проводятся с учетом реальных потребностей населения и приводят к максимальному положительному эффекту. В 2025 году процедура голосования также будет проведена, и жители Мордовии смогут внести свой вклад в преобразование.