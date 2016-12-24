В Мордовии пожар унес жизнь 76-летнего сельчанина

10 февраля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Центральная в поселке Плосское Темниковского района. Сельчане увидели дым над кровлей соседского жилища, хозяином которого был проживающий один 76-летний мужчина.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание на площади 21 квадратный метр. В ходе тушения в одной из комнат было найдено тело пенсионера.

По информации Следственного комитета по РМ, предварительные выводы свидетельствуют, что возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

При осмотре места происшествия каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.