В Мордовии пожар унес жизнь 76-летнего сельчанина

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10 февраля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Центральная в поселке Плосское Темниковского района. Сельчане увидели дым над кровлей соседского жилища, хозяином которого был проживающий один 76-летний мужчина.
Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание на площади 21 квадратный метр. В ходе тушения в одной из комнат было найдено тело пенсионера.
По информации Следственного комитета по РМ, предварительные выводы свидетельствуют, что возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
При осмотре места происшествия каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.
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