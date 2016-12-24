В Саранске 83-летняя пенсионерка госпитализирована в больницу после падения в троллейбусе

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В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии
По информации Госавтоинспекции республики, 10 февраля в Саранске в 15:35 на перекрестке улиц Гагарина и Мичурина при резком торможении в салоне троллейбуса «Тролза 5275» под управлением 43-летней женщины произошло падение 83-летней пенсионерки.
Пожилая пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в больницу. По данным Госавтоинспекции, водитель управляла троллейбусом в трезвом состоянии.
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