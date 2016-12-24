Мордовия вышла в финал Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства»

Репортер

Определены финалисты IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» в номинации «Регион этнокультурного туризма». По итогам федерального отбора и предложений членов экспертного совета проекта «Россия вдохновляет на путешествия» право на участие в финале премии получили:

- Республика Мордовия
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Забайкальский край
- Республика Бурятия
- Республика Алтай.

Отметим, что в прошлом году Мордовия также участвовала в финале конкурса и заняла 3 место в номинации «Регион культурно-познавательного туризма».

Премия регионов в области туризма и гостеприимства является частью отечественной туристической экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия». Победителей и лауреатов назовут в Санкт-Петербурге уже в марте 2025 года.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Ваша земля - уникальный край»

В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии

1
Заказать рекламу
1
1
1