Мордовия вышла в финал Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства»

Определены финалисты IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» в номинации «Регион этнокультурного туризма». По итогам федерального отбора и предложений членов экспертного совета проекта «Россия вдохновляет на путешествия» право на участие в финале премии получили:



- Республика Мордовия

- Республика Башкортостан

- Республика Марий Эл

- Забайкальский край

- Республика Бурятия

- Республика Алтай.



Отметим, что в прошлом году Мордовия также участвовала в финале конкурса и заняла 3 место в номинации «Регион культурно-познавательного туризма».



Премия регионов в области туризма и гостеприимства является частью отечественной туристической экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия». Победителей и лауреатов назовут в Санкт-Петербурге уже в марте 2025 года.