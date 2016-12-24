Мордовия вышла в финал Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства»

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Определены финалисты IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» в номинации «Регион этнокультурного туризма». По итогам федерального отбора и предложений членов экспертного совета проекта «Россия вдохновляет на путешествия» право на участие в финале премии получили:
- Республика Мордовия
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Забайкальский край
- Республика Бурятия
- Республика Алтай.
Отметим, что в прошлом году Мордовия также участвовала в финале конкурса и заняла 3 место в номинации «Регион культурно-познавательного туризма».
Премия регионов в области туризма и гостеприимства является частью отечественной туристической экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия». Победителей и лауреатов назовут в Санкт-Петербурге уже в марте 2025 года.
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