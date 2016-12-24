На дорогах Мордовии действуют 242 камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД

Репортер

Минувший год стал завершающим для национального проекта «Безопасные качественные дороги». С  2025 года ремонтировать и строить дороги продолжат в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его целью стало комплексное развитие населенных пунктов, в том числе строительство дорог. Стоит задача сделать автомагистрали более безопасными для водителей и пешеходов.

В Саранской городской агломерации в настоящее время внедряется интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением.

Кроме того, в республике построили четыре автоматических пункта весогабаритного контроля. На дорогах увеличено количество камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас таких камер 242.

Также в Мордовии работает 9 мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Все они включены в информационно-аналитическую систему ГИБДД СПО «Паутина».

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