На дорогах Мордовии действуют 242 камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД

Минувший год стал завершающим для национального проекта «Безопасные качественные дороги». С 2025 года ремонтировать и строить дороги продолжат в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его целью стало комплексное развитие населенных пунктов, в том числе строительство дорог. Стоит задача сделать автомагистрали более безопасными для водителей и пешеходов.

В Саранской городской агломерации в настоящее время внедряется интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением.

Кроме того, в республике построили четыре автоматических пункта весогабаритного контроля. На дорогах увеличено количество камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас таких камер 242.

Также в Мордовии работает 9 мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Все они включены в информационно-аналитическую систему ГИБДД СПО «Паутина».