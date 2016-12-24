Малый бизнес Мордовии получил более 76 млн рублей льготной лизинговой поддержки

Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» малый бизнес Мордовии получил 76,6 млн рублей льготной лизинговой поддержки по итогам 2024 года.

Общероссийский показатель лизинга МСП достиг 4,6 млрд рублей, превысив аналогичный показатель прошлого года на 92%.

Наиболее популярен данный вид господдержки среди предприятий сферы машиностроения и металлообработки, химической отрасли, пищевой и легкой промышленности, а также полиграфии.

«Льготный лизинг остается одним из эффективных и востребованных финансовых инструментов развития малого бизнеса. При помощи этого инструмента бизнес решает задачи развития производственных мощностей, увеличения выпуска продукции, в том числе в сфере импортозамещения. В 2024 году региональный охват льготным лизингом расширился, договоры на привлечение лизингового финансирования заключили предприятия из 65 субъектов РФ, годом ранее – из 52, - заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - В этом году мы продолжим развивать льготный лизинг, в феврале начнем заявочную кампанию».

Льготная программа лизинга открывает доступ малому бизнесу к модернизации и увеличению производственных мощностей за счет приобретения современного оборудования по пониженным ставкам. Так, в 2024 году в рамках программы бизнес получал льготное лизинговое финансирование по ставкам от 6% для российского и 8% годовых для зарубежного оборудования.

Обо всех доступных малому и среднему бизнесу видов поддержки в Мордовии вы можете узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.