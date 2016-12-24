В Мордовии продолжается расселение граждан из аварийного жилья

По поручению Президента РФ в нашей стране продолжается расселение граждан из аварийного жилья. С 2019 года благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» новые квартиры получили больше 810 тыс. россиян.

«Только в Приволжском федеральном округе аварийный жилищный фонд сократился на более чем 2,6 млн кв. м, из непригодных для жизни домов переехали порядка 167 тыс. граждан. В том числе около 34 тыс. человек улучшили свои жилищные условия благодаря программам, которые реализуются регионами за счет собственных бюджетов», – рассказал зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Наибольший объем аварийного жилья в ПФО расселили Пермский край, Саратовская, Самарская и Нижегородская области. В Мордовии за 5 лет расселили 82 тыс. кв. м. Жилищные условия улучшили 4,8 тыс. человек.

Программа переселения из аварийного жилья продолжит действовать в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В нашей республике в 2025 году планируется расселить 500 кв.м., на которых проживают 30 человек.

Программу курирует Минстрой России, а оператором выступает Фонд развития территорий.