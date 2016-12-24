Всего сутки остались до окончания регистрации на конкурс социальных архитекторов

«У нас есть желание работать!»
В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии
Уже более шести тысяч человек изъявили желание принять в нем участие. Все это – инициаторы социально значимых инициатив, а также те, кто задействован в их реализации и продвижении.
Конкурсный отбор будет производиться по пяти направлениям: руководитель проекта, социальный аналитик, организатор проекта, медиаменеджер и интернет-технолог социальных проектов. Требования к участникам просты: соискатель должен быть гражданином Российской Федерации старше 18 лет.
Регистрация участников продлится до 12:00 (мск) 11 февраля 2025 года. Ознакомиться с порядком участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте конкурса.
Конкурс социальных архитекторов реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Он является частью большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов, которая была инициирована главой государства.
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