Всего сутки остались до окончания регистрации на конкурс социальных архитекторов

Уже более шести тысяч человек изъявили желание принять в нем участие. Все это – инициаторы социально значимых инициатив, а также те, кто задействован в их реализации и продвижении.



Конкурсный отбор будет производиться по пяти направлениям: руководитель проекта, социальный аналитик, организатор проекта, медиаменеджер и интернет-технолог социальных проектов. Требования к участникам просты: соискатель должен быть гражданином Российской Федерации старше 18 лет.



Регистрация участников продлится до 12:00 (мск) 11 февраля 2025 года. Ознакомиться с порядком участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте конкурса.



Конкурс социальных архитекторов реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Он является частью большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов, которая была инициирована главой государства.