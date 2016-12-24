Из Мордовии на передовую отправили новый гуманитарный груз

«Это начало очень большого пути!»
В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Мордовии в зону специальной военной операции. В его составе - квадрокоптеры, генераторы, запчасти для автомобилей, продукты, медикаменты.
— В канун 23 февраля, Дня защитника Отечества, мы передаем нашим бойцам не только гуманитарную помощь, но и письма с теплыми словами поддержки, написанные школьниками Мордовии, — отметила заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России», председатель правления Мордовского республиканского отделения «Российского фонда мира» Ольга Филёткина.
Она также поблагодарила жителей республики за сбор денежных средств, которые постоянно поступают на расчетный счет фонда.
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В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
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