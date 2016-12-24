МВД по РМ опровергло фейк о наркотических розовых мишках для школьников

Репортер

По информации ведомства, в родительских чатах активно пересылается сообщение о распространении среди школьников наркотика «клубничный квик». При этом информация сопровождается фотографией полимерного пакета с конфетами в виде розовых мишек.

МВД по Республике Мордовия сообщает, что данная информация не соответствует действительности, а данное сообщение является фейком.

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