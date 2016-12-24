МВД по РМ опровергло фейк о наркотических розовых мишках для школьников

«Ваша земля - уникальный край»
В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
По информации ведомства, в родительских чатах активно пересылается сообщение о распространении среди школьников наркотика «клубничный квик». При этом информация сопровождается фотографией полимерного пакета с конфетами в виде розовых мишек.
МВД по Республике Мордовия сообщает, что данная информация не соответствует действительности, а данное сообщение является фейком.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии
В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием