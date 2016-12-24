Экс-судья Арбитражного суда РМ выслушала приговор за должностные злоупотребления

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Противоправная деятельность бывшей судьи Арбитражного суда РМ была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что обвиняемая признала банкротом коммерческую фирму, конкурсным управляющим которой был назначен ее близкий знакомый. В продолжение преступного умысла в 2021 году судья вынесла заведомо неправосудное решение в его интересах.
В нарушении своих служебных полномочий женщина сообщила знакомому подробности судебного разбирательства проводимого в его отношении, за что получила от последнего беспроцентный займ в размере 500 тысяч рублей на покупку нового автомобиля.
В связи с совершением порочащего поступка в августе 2022 года решением квалификационной коллегии судей РМ она была отправлена в отставку.
На основании собранных УФСБ материалов Председателем Следственного комитета Российской Федерации было возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной заинтересованности) и ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение судьей заведомо неправосудного решения). Фигурантка вину признала в полном объеме.
По информации прокуратуры РМ, приговором суда женщине было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Также она лишена права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года 6 месяцев.
Кроме того, суд постановил конфисковать имущество осужденной в пределах суммы, сопоставимой беспроцентному займу в размере 500 тысяч рублей.
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