Представители Мордовии присоединились к третьему образовательному модулю программы «Школа мэров»

В начале февраля в Республике Саха прошел третий очный образовательный модуль программы «Школа мэров». От нашей республики в ней участвуют зампредседателя Совета депутатов г.о. Саранск Сергей Киреев и Первый замглавы Старошайговского района Елена Котькина.

Вместе с коллегами они обсудили стратегическое развитие муниципальных образований, их участие в реализации нацпроектов, разработку мастер-планов территорий, создание и развитие промышленной инфраструктуры. Также участники посетили особые экономические зоны и предприятия Якутии, изучили практики работы организаций ЖКХ, транспорта, образования, культуры и индустрии гостеприимства.

«В республике, большая часть территории которой расположена в зоне вечной мерзлоты и экстремально низких температур, удается добиться успехов не только в развитии экономики и социальной сферы, но и решении задач повышения качества жизни граждан в целом. За этими результатами стоит большая, командная работа Правительства Республики Саха и органов местного самоуправления. Слушатели программы имеют возможность изучить накопленный опыт, практики, управленческие технологии с тем, чтобы в дальнейшем их можно было применять для решения задач развития своих муниципалитетов с учетом достижения национальных целей развития России», – прокомментировал Директор Дирекции регионального развития ВШГУ Президентской академии Евгений Подшивалов.

Напомним, что программа «Школа мэров» разработана по поручению Президента России и реализуется ВШГУ Президентской академии, а также Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. В качестве экспертов выступают представители Правительства РФ, Минвостокразвития России, государственной корпорации «ВЭБ.РФ», Дом.РФ, Восточного центра государственного планирования и других экспертных организаций.