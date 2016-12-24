Двое 6-летних детей пострадали в ДТП на дороге в Мордовии

По информации Госавтоинспекции республики, 7 февраля в Кочкуровском районе в 20.35 на автодороге«Саранск – Кочкурово» 37-летний водитель автомашины «Нива» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Hyundai».

В результате ДТП водитель, а также трое пассажиров иномарки - 42-летняя женщина и 6-летние дети с различными травмами были госпитализированы в лечебное учреждение.

По данным Госавтоинспекции, водитель автомашины «Hyundai» находился в трезвом состоянии. В свою очередь, виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, о чем был составлен соответствующий протокол.