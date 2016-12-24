13 школьников Мордовии поедут на окружной этап Интеллектуальной олимпиады ПФО

С 12 по 14 марта в Перми пройдет окружной этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников.

Мордовию на состязаниях пе представят 13 победителей региональных отборочных туров – воспитанники Республиканского центра дополнительного образования, Республиканского лицея для одаренных детей, лицея Nº7 Саранска, Центра образования «Тавла», а также ученики Ичалковской и Лямбирской школ.

Ребята посоревнуются в 4 направлениях: робототехника, управление и программирование беспилотных летательных аппаратов, решение изобретательских задач, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».