13 школьников Мордовии поедут на окружной этап Интеллектуальной олимпиады ПФО

«У нас есть желание работать!»
В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии
С 12 по 14 марта в Перми пройдет окружной этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников.
Мордовию на состязаниях пе представят 13 победителей региональных отборочных туров – воспитанники Республиканского центра дополнительного образования, Республиканского лицея для одаренных детей, лицея Nº7 Саранска, Центра образования «Тавла», а также ученики Ичалковской и Лямбирской школ.
Ребята посоревнуются в 4 направлениях: робототехника, управление и программирование беспилотных летательных аппаратов, решение изобретательских задач, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
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