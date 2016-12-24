Интерактивная экспозиция «Путешествие по России»: от Владивостока до Калининграда за один час

Новый масштабный проект «Путешествие по России» Национального центра «Россия» стартует в начале марта 2025 года. Гости увидят интерактивную экспозицию, где будут представлены все Федеральные округа нашей страны. Общая площадь – более 3 тыс. кв. м.

Всего за час экскурсии гости Национального центра «Россия» смогут совершить прогулку от Владивостока до Калининграда и увидеть главные достижения России, познакомятся с результатами развития и реализованными проектами, проложат новые туристические маршруты, увидят знаковые достопримечательности и многое другое.

В галерее будут вулканы, киты и тигры, порты, верфи, авиастроительная индустрия, космодром, золотодобыча, алмазы, новый рыбодобывающий флот России, Байкал, Алтай, Шерегеш, Чуйский тракт, Денисова пещера, БАМ и БАМ 2, академгородки Сибири и многое другое. «Путешествие по России» рассчитано как на взрослых, так и на детей. Экскурсии будут проходить регулярно и бесплатно по предварительной регистрации на сайте https://russia.ru/.

Проект объединит в себе выставочное пространство, гастрономическую зону, универмаг, яркие культурные события, образовательные мероприятия и специальные проекты. Проект «Путешествие по России» станет отправной точкой для раскрытия потенциала нашей страны. Экспозиция будет состоять из восьми разделов.

Дальневосточный федеральный округ

Экономические и социальные достижения, а также красоты округа будут представлены в следующих зонах:

1. Рыболовецкий флот и рыбодобыча

2. Морской логистический центр

3. Судостроительная промышленность

4. Культура коренных народов

5. Туризм

6. Космодром «Восточный» и авиастроение России

7. Добыча золота и алмазов

8. Современные мосты России. Океанариум и ДВФУ

9. Природа Дальнего Востока

Посетители увидят уникальный природный мир Дальнего Востока. Гостей ждет саунд-арт со звуками морского прибоя и криками птиц. Посетители смогут посмотреть на лежбище морских котиков, а также на китов Шантарских островов с помощью VR-технологий, контент на тему «Приморский океанариум» и неповторимую дальневосточную тайгу с ее обитателями.

Экскурсантам расскажут о судостроительной промышленности и покажут процесс строительства танкера. Гости увидят инсталляцию – современный дальневосточный российский контейнеровоз «Капитан Щетинина» и узнают о героях освоения Дальнего Востока. Кроме того, посетителей познакомят с культурами коренных малочисленных народов Чукотки, в том числе через интерактивные экспонаты – бубны, в которые можно будет постучать. Экскурсантов ждут вулканы и гейзеры Камчатки, воспроизводящие гамму местных ландшафтов. В зоне, посвященной Космодрому «Восточный», каждый сможет оказаться внутри скафандра космонавта благодаря специальной фотокамере. Также территория ДФО повествует о добыче алмазов и золота, гостей встретят мерцающие инсталляции. Посетителей познакомят с ключевыми мостами России, в числе которых – мост Русский. Покажут всем желающим и научный подводный аппарат Pandora, и знаменитые петроглифы на валунах.

Сибирский федеральный округ

Сибирь в проекте Национального центра «Россия» «Путешествие по России» будет представлена на территории семи зон:

1. Тайга

2. Сибирский отель

3. Магистральная инфраструктура России

4. Кузнецкий угольный бассейн

5. Наука Сибири

6. Озеро Байкал

7. Денисова пещера

Посетители попадут в атмосферу сибирской тайги. Звуковое оформление оживит древние легенды коренных народов Сибири. Гостеприимным отелем для гостей станет деревянный дом, затерянный в лесу, где экскурсантов познакомят с местной культурой и туризмом. В окнах дома на LED-экранах будут транслироваться впечатляющие кадры Бирюзовой Катуни и Розового озера. Также будут работать фотозона с деревянной фигурой медведя на скамейке, падающий искусственный снег и интерактивный стол «Достопримечательности Сибири». Среди экспонатов, рассказывающих про достижения округа – макеты локомотива скоростного поезда и байкальского нейтринного телескопа, стенд, посвященный Кузбассу. О красотах повествуют интерактивные стенды Байкала и Денисовой пещеры.

Уральский федеральный округ

В рамках проекта «Путешествие по России» округ разбит на пять зон:

1. Уральские самоцветы

2. Первобытная культура и древние города

3. Богатства Урала

4. Металлургия и машиностроение

5. Граница Европы и Азии Посетители смогут погрузиться в недра уральских земель.

Проводником в сокровищницу России станет знаменитый персонаж - Хозяйка Медной Горы, она расскажет об уральских рудниках, минералах и самоцветах. Гостям представят историю древнего города Аркаим, а также часть самого большого в России действующего мраморного карьера «Коелгинский». С помощью ИИ экскурсанты смогут превратиться в мраморную скульптуру. Интерактивные макеты (например, паровой машины) расскажут посетителям о тяжелой промышленности, машиностроении, металлургии и о добыче нефти.

Приволжский федеральный округ

Округ также поделят на пять зон:

1. Глобальная цифровизация России

2. Промышленность Поволжья

3. Калийная соль

4. Народно-художественные промыслы

5. Волга

Здесь гостей будет встречать необычный год – робот Макс, который расскажет о прорыве в сфере ИТ, сделанным российскими разработчиками и инженерами. Среди интерактивных экспонатов – экран круглой формы с информацией о крупнейших предприятиях округа в сферах авиационной и автомобильной промышленности округа. А еще – полноразмерная реплика автомобиля «Камаз», внутри которого расположен 5D-кинотеатр. В зале Народно-художественных промыслов – интерактивный ткацкий станок. Здесь также можно будет ближе познакомиться с богатыми художественными традициями и промыслами народов. Например, с Дымковской игрушкой. А краснокнижным обитателям Волги посвятят интерактивную стену.

Центральный федеральный округ

Центр и Черноземье Достижения, красоты и достопримечательности округа поделят на три зоны:

1. Центр и Черноземье

2. Золотое кольцо России

3. Города будущего (Медицина, Умный город, Транспортная инфраструктура, Профессии будущего, Наука и образование)

Территории проекта представят богатство агропромышленного комплекса. Гости увидят, как быстро развиваются технологии, способствующие преумножению богатств плодородной земли. В зоне Золотого кольца посетители узнают о духовной культуре, традиционных промыслах и истории городов легендарного маршрута. Экскурсанты смогут самостоятельно сыграть колокольный перезвон, который, при правильном исполнении, откроет новые выставочные локации. Изучая города будущего, посетители познакомятся с достижениями медицины, адронным коллайдером и многим другим.

Северо-Кавказский федеральный округ

Будет представлен в проекте «Путешествие по России» четырьмя зонами:

1. Природные заповедники

2. Традиции и культура

3. Религия. Сердце Чечни

4. Активный и лечебный туризм

Посетители познакомятся с жемчужиной Республики Дагестан – Самурским лесом благодаря живым экспонатам-растениям. Реалистичный макет яблони продемонстрирует гостям возможности садоводства на Северном Кавказе. Гостей ждет теплое гостеприимство республики, культура и уникальные предметы истории (ковры, лампы и вазы), а также неповторимая кавказская кухня. Экскурсанты смогут примерить на себя традиционные наряды. В одной из зон можно побывать на перевале Актопрак – это детализированный макет одной из крупнейших мечетей в России и Европе – «Сердце Чечни». Не останутся без внимания и инвестиционные проекты, развитие лечебно-оздоровительных и горнолыжных курортов Северного Кавказа.

Южный федеральный округ

Юг и воссоединенные регионы

Это пространство представит гостям восемь зон:

1. Олимпийский парк

2. Развитие молодежи

3. Крымский мост

4. Виноделие России

5. Новый Херсонес

6. Русские земли

7. Современные аэропорты России

8. Новые курорты

Посетители узнают о самых значимых спортивных событиях в новейшей истории России. Дети расскажут о летних лагерях от первого лица на специальных экранах. В центре зоны будет расположен интерактивный стол, на котором установлены модели образовательных центров, посвященных развитию молодёжи. В зоне, оформленной под винодельню, гости не только смогут узнать о знаменитых марках вина юга России. В пространстве «Новый Херсонес» экскурсантам расскажут об уникальных находках российских археологов, меняющих взгляд на древнюю историю Крымского побережья. В экспозиции будут представлены артефакты – точные копии найденных археологами на раскопках Херсонеса предметов материальной культуры времен античности и раннего средневековья.

Северо-Западный федеральный округ

Арктика и Северо-Запад

Всего будет шесть тематических зон:

1. Сокровища Кольского полуострова

2. Достопримечательности Севера

3. Русская Арктика

4. Северный морской путь

5. Культурный кластер

6. Уникальная Балтика

Гостей ждут холодная атмосферная зона со льдом и снегом, панорамный экран с северным сиянием, инсталляция «Танцующий лес», имитация Мраморного каньона и многие другие экспонаты. Посетителям расскажут о роли фосфатных удобрений для аграрной отрасли, о туризме в Карелии, о Северном морском пути и достижениях округа в сфере культуры и искусства (например, интерактивная инсталляция «Фото-зона с оркестром» — проекция Головинского занавеса на театральной сцене Мариинского театра, переходящая в подиум с расставленными музыкальными инструментами). Не останутся без внимания и морские порты, Музей Мирового океана.

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»

Источник: Russia.ru.