Движение Первых к юбилею Победы запустило проект «Города-герои»

Сценарии к роликам пишут дети – участники флагманского проекта Движения Первых «Медиапритяжение» под руководством наставников из медиасреды, отметили в пресс-службе Российского движения детей и молодежи.

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Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» объявило о запуске нового историко-патриотического проекта «Города-герои» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба движения.

«Движение Первых 6 февраля открыло новый историко-патриотический проект «Города-герои». В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне школьники расскажут про города, которые были удостоены высшей степени отличия за героическую оборону во время боевых действий», – говорится в сообщении.

Отмечается, что первое видео о подвиге жителей Тулы в своих социальных сетях опубликовал председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

«Сценарии к роликам пишут сами дети – участники флагманского проекта «Движения Первых» «Медиапритяжение» под руководством наставников из медиасреды», – говорится в сообщении. В следующих роликах участники расскажут про подвиг жителей и защитников Севастополя, Новороссийска, Мурманска, Керчи, Смоленска, Волгограда, Санкт-Петербурга и Москвы.

«Сегодня, когда предпринимаются попытки переписать историю, а преступления нацистов и их пособников пытаются оправдать, в сохранении нашей исторической памяти, защите традиционных ценностей мы черпаем силы для развития страны и нашего будущего. Мы всегда с благодарностью вспоминаем тех, кто дал нам возможность жить сегодня в сильной и свободной стране», – приводятся в сообщении слова Орлова.

Источник: https://may9.ru/