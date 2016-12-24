Бизнес Мордовии может воспользоваться новыми условиями по льготным кредитам

«Это начало очень большого пути!»
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Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» для субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году сохраняется доступ к льготной программе инвестиционного кредитования.
Среди приоритетных отраслей финансирования:
- обрабатывающие производства
- транспортировка и хранение
- туризм
- информационные технологии и научно-техническая сфера.
Компании могут получить кредиты в размере от 50 млн до 2 млрд рублей на реализацию инвестпроектов. Стоит напомнить, что ставка по программе привязана к ключевой. При текущих параметрах «ключа» она составляет 17,5%.
«При этом мы продолжим субсидировать кредиты, выданные в 2019-2024 годах, тем самым сохраним льготную ставку для МСП и самозанятых по выданным кредитам, - отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. - Благодаря программе за шесть лет было предоставлено кредитов почти на 4,7 трлн рублей».
В рамках поддержки малого и среднего бизнеса в Мордовии только в 2024 году микрофинансовыми организациями выдано 270 микрозаймов на сумму свыше 653 млн рублей. В текущем году кредитование по программам льготного финансирования государственными микрокредитными организациями при ставке от 1% до 11,5% планируется продолжать. Размер финансирования должен составить более 508 млн рублей.
Обо всех мерах господдержки можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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