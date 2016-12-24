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В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия прошло заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансовой деятельности за 2024 год. На коллегии под председательством начальника УФСИН по РМ Виталия Перхоровича были озвучены основные показатели деятельности пенитенциарного ведомства республики.
В частности отмечалось, что в минувшем году в учреждениях УФСИН по РМ не допущено побегов из-под охраны и при конвоировании, а также массовых беспорядков и групповых эксцессов.
В течение года пресечено 29 попыток доставить на территорию исправительных учреждений запрещенные предметы. При этом было изъято 1,8 л. спиртных напитков, свыше 74 гр. наркотических средств и психотропных веществ.
Обстановка по медицинскому обеспечению контингента в колониях была стабильной, вспышек инфекционных заболеваний не допущено.
План по выпуску товарной продукции и оказания услуг промышленного характера был перевыполнен и в денежном выражении превысил 1,28 млрд рублей.
Примечательно, что среднемесячная зарплата заключенных в мордовских колониях за год выросла на 37,7%.
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Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
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