В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия прошло заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансовой деятельности за 2024 год. На коллегии под председательством начальника УФСИН по РМ Виталия Перхоровича были озвучены основные показатели деятельности пенитенциарного ведомства республики.

В частности отмечалось, что в минувшем году в учреждениях УФСИН по РМ не допущено побегов из-под охраны и при конвоировании, а также массовых беспорядков и групповых эксцессов.

В течение года пресечено 29 попыток доставить на территорию исправительных учреждений запрещенные предметы. При этом было изъято 1,8 л. спиртных напитков, свыше 74 гр. наркотических средств и психотропных веществ.

Обстановка по медицинскому обеспечению контингента в колониях была стабильной, вспышек инфекционных заболеваний не допущено.

План по выпуску товарной продукции и оказания услуг промышленного характера был перевыполнен и в денежном выражении превысил 1,28 млрд рублей.

Примечательно, что среднемесячная зарплата заключенных в мордовских колониях за год выросла на 37,7%.