В Мордовии суд отправил в колонию налетчика на сельский магазин

47-летний житель Ленинградской области выслушал в Мордовии приговор суда за разбой с применением оружия. В декабре прошлого года с тесаком в руках он нанес визит в магазин села Такушево Теньгушевского района.

По данным следствия, около шести часов вечера фигурант дела заявился в торговую точку с маской на лице и угрожая продавцу тесаком, потребовал передать ему всю имеющуюся в кассе наличность, а также продукты питания, спиртные напитки и сигареты. Забрав товары и 6 тысяч рублей, злоумышленник покинул место преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на подозреваемого и задержали по месту его проживания в селе Старая Качеевка. В его доме были обнаружены похищенные денежные средства, а также товары из магазина.

По словам мужчины, в Мордовии он проживал в доме, оставшемся ему от бабушки. Ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности товарищ постоянного места работы не имел и периодически уезжал на родину и возвращался обратно.

Сразу же после успешной «операции» налетчик устроил застолье и планировал уехать в Ленинградскую область, но не нашел такси до вокзала. По пути домой он выбросил орудие преступления, которое в последующем было обнаружено полицейскими в поле.

По информации прокуратуры РМ, в ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину и возместил ущерб. Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.