В Мордовии насчитали почти 800 тысяч свиней

Репортер

По данным Мордовиястата, на 1 января 2025 года свиное поголовье в хозяйствах республики всех категорий составляло свыше 792 тысяч особей. За год оно увеличилось на 2,4%.

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