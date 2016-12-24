В Мордовии насчитали почти 800 тысяч свиней

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В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии
По данным Мордовиястата, на 1 января 2025 года свиное поголовье в хозяйствах республики всех категорий составляло свыше 792 тысяч особей. За год оно увеличилось на 2,4%.
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