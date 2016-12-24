Лавров: многие страны подтвердили участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

Мероприятия пройдут 9 мая.

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Многие приглашенные страны подтвердили своё участие в предстоящих 9 мая в Москве мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

«Главная дата – это 9 мая, когда состоится парад Победы. Уже многие приглашённые подтвердили своё участие, включая всех наших друзей, соседей, союзников из стран СНГ (Содружества Независимых Государств) и многих других стран», – сказал министр иностранных дел.

Как ранее заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, иностранные лидеры из разных стран, не только СНГ, будут приглашены в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: https://may9.ru.