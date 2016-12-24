Благодаря нацпроекту сотрудники мордовских предприятий проходят профессиональную переподготовку

2024 год стал завершающим для национального проекта «Производительность труда». С этого года начинает действовать федеральный проект с аналогичным названием в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На предприятиях Мордовии продолжится внедрение бережливых технологий. В настоящее время на разной стадии реализации проекта находятся 52 предприятия.

Благодаря нацпроекту участники получают доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров. Так, по образовательной программе «Лидеры производительности» обучение прошли 85 сотрудников руководящего звена от 17 предприятий, 6 из них стажировались в Германии и Корее. В программе «Акселератор экспертного роста» приняли участие 16 человек от 8 предприятий. 30 человек от 8 предприятий прошли обучение по образовательной программе «Рационализаторство».

Мордовские предприятия регулярно участвовали в различных конкурсах по этому направлению. Рузаевский завод химического машиностроения дважды был признан финалистом, заняв второе место во Всероссийском этапе конкурса «Лучшие практики наставничества». В 2022 году в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда» и в 2024 году в номинации «Цифровые инновации на предприятии».

Отметим, что особое внимание в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» будет уделяться перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу.