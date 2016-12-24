Предпринимателям Мордовии расскажут о пользе и вреде от эмоций в бизнесе

«Это начало очень большого пути!»
В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» для самозанятых и субъектов малого и среднего предпринимательства в центре «Мой бизнес» состоится семинар «Бизнес на эмоциях или неуспешный успех. Приглашение на честный разговор».
Спикером выступит руководитель бухгалтерского аутсорсинга, франчайзи международной бухгалтерской компании Global Finance в Саранске Наталья Ивлиева.
В программе разговор на следующие темы:
- Сложные общечеловеческие вопросы простым для всех языком
- Польза и вред от эмоций в бизнесе или как вред превращать в пользу
- Взаимный обмен опытом с участниками семинара.
Участие бесплатное. Семинар состоится 21 февраля 2025 года в 14:00 (мск) в Центре «Мой бизнес» по адресу: г. Саранск, ул. Московская, д. 14, 2 этаж.
Обязательна предварительная регистрация по ссылке: https://clck.ru/3GBQJt.
Узнать подробную информацию и задать интересующие вопросы можно по телефону: 24-77-77.
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