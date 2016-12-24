Предпринимателям Мордовии расскажут о пользе и вреде от эмоций в бизнесе

Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» для самозанятых и субъектов малого и среднего предпринимательства в центре «Мой бизнес» состоится семинар «Бизнес на эмоциях или неуспешный успех. Приглашение на честный разговор».

Спикером выступит руководитель бухгалтерского аутсорсинга, франчайзи международной бухгалтерской компании Global Finance в Саранске Наталья Ивлиева.

В программе разговор на следующие темы:

- Сложные общечеловеческие вопросы простым для всех языком

- Польза и вред от эмоций в бизнесе или как вред превращать в пользу

- Взаимный обмен опытом с участниками семинара.

Участие бесплатное. Семинар состоится 21 февраля 2025 года в 14:00 (мск) в Центре «Мой бизнес» по адресу: г. Саранск, ул. Московская, д. 14, 2 этаж.

Обязательна предварительная регистрация по ссылке: https://clck.ru/3GBQJt.

Узнать подробную информацию и задать интересующие вопросы можно по телефону: 24-77-77.