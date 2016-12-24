В Саранске пособник телефонных аферистов выслушал приговор суда

Задержанный осенью прошлого года 26-летний парень выполнял курьерские поручения телефонных мошенников и отвечал перед законом за обман 96-летней жительницы Саранска. У пожилой женщины аферисты выманили 200 тысяч рублей по известной схеме о мнимых ДТП с участием родственников.

По информации МВД по РМ, в полиции потерпевшая рассказала, что поверила позвонившему мужчине, который сообщил неприятное известие – якобы, ее племянница совершила ДТП и может быть привлечена к уголовной ответственности.

За 900 тысяч рублей собеседник обещал решить проблему родственницы. Старушка имела только 200 тысяч рублей, что вполне устроило махинатора. По его указанию пенсионерка передала прибывшему к ее дому таксисту пакет с вещами для племянницы и деньгами. Когда обман вскрылся, женщина обратилась в полицию.

Оперативники уголовного розыска нашли водителя такси и выяснили, что он выполнял стандартный заказ по доставке. Пакет с вещами он передал неизвестному молодому человеку в Октябрьском районе Саранска. Полицейские установили личность получателя - им оказался 26-летний житель Инсара. За 10% от похищенной суммы он перечислил оставшиеся деньги на счет «работодателя» из телеграм, который его уверял в легальности своей деятельности.

Суд определил молодому человеку наказание в виде 1 года 3 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % и гражданский иск о взыскании с него причиненного пенсионерке ущерба.