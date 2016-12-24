В феврале в России пройдет Форум будущих технологий

20 февраля в Москве откроется Форум будущих технологий, на котором соберутся ведущие российские и иностранные ученые, руководители корпораций и предприниматели, государственные деятели и инвесторы.

Масштабное мероприятие пройдет уже в третий раз. Каждый год оно посвящено новой технологической области. В предыдущие два года это были квантовые коммуникации и медицинские технологии.

«Сегодня Россия входит в топ-10 стран мира по объему исследований и разработок, у нас создается современная научная инфраструктура. В достижении технологического лидерства страны – национальной цели, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, – важнейшую роль играет взаимодействие представителей науки, бизнеса, государственных деятелей. На площадке Форума будущих технологий будут созданы все условия для такого объединения. В этом году речь пойдет о новых материалах и химии, будут представлены достижения наших ученых и компаний, наукоемкие технологии, инновационные разработки», – прокомментировал зампредседателя Правительства России, сопредседатель Организационного комитета Форума будущих технологий Дмитрий Чернышенко.

Участники форума обсудят роль химических производств в развитии высоких технологий, экологичность таких производств, разработку удобрений, медицинские и биотехнологии, «умные» материалы и многое другое. Также будут представлены достижения наших ученых и компаний.

Форум будущих технологий пройдет при поддержке Правительства РФ, Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра.