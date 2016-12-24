В Мордовии ищут очевидцев ДТП с пострадавшей девушкой

По информации Госавтоинспекции республики, 16 января в 7 часов 30 минут на перекрестке пр. Ленина – у. Полежаева в Саранске неустановленный водитель, управляя автомашиной «Газель», совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку, которая впоследствии обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение.

Госавтоинспекция обращается ко всем очевидцам происшествия, а также к гражданам, владеющим какой-либо информацией о данном ДТП, с просьбой сообщить все имеющиеся данные в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону: 38-57-27 или 29-81-83.