Мордовия за месяц отправила в Китай 235 тонн будущих «ножек Феникса»

«Это начало очень большого пути!»
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В январе 2025 года из Мордовии в Китай были отгружены 10 партий замороженных лапок цыплят-бройлеров общей массой 235 тонн производства региональной птицефабрики. Такие данные приводит Управление Россельхознадзора по РМ и Пензенской области.
Куриные лапки в Поднебесной называют «ножками Феникса», здесь это традиционная закуска и даже деликатес, который готовят во всех мыслимых формах. Китай – крупнейший покупатель куриных лап в мире, поэтому к этому продукту у государства особо строгие требования.
Специалисты Управления Россельхознадзора по результатам исследований в лаборатории засвидетельствовали качество и безопасность отправленного на экспорт из Мордовии куриного субпродукта.
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