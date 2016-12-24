Мордовия за месяц отправила в Китай 235 тонн будущих «ножек Феникса»

В январе 2025 года из Мордовии в Китай были отгружены 10 партий замороженных лапок цыплят-бройлеров общей массой 235 тонн производства региональной птицефабрики. Такие данные приводит Управление Россельхознадзора по РМ и Пензенской области.

Куриные лапки в Поднебесной называют «ножками Феникса», здесь это традиционная закуска и даже деликатес, который готовят во всех мыслимых формах. Китай – крупнейший покупатель куриных лап в мире, поэтому к этому продукту у государства особо строгие требования.

Специалисты Управления Россельхознадзора по результатам исследований в лаборатории засвидетельствовали качество и безопасность отправленного на экспорт из Мордовии куриного субпродукта.