В Саранске иномарка протаранила легковушку

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 5 февраля около девяти часов утра на ул. Кооперативной в Саранске 55-летняя дама за рулем кроссовера «Хонда» при выезде со второстепенной автодороги на главную не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомашиной «ВАЗ 2111» под управлением 47-летнего водителя.

В результате ДТП пострадавший мужчина из отечественного авто самостоятельно обращался за медицинской помощью в больницу, откуда был отпущен домой с назначенным амбулаторным лечением.

По данным Госавтоинспекции, оба водителя находились в трезвом состоянии. На виновницу аварии составил протокол  по соответствующей статье КоАП РФ.

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