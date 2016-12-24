Жителей Мордовии приглашают принять участие в Премии «За безопасное цифровое детство»

Альянс по защите детей в цифровой среде объявил о старте приема заявок на Премию «За безопасное цифровое детство», которая в этом году пройдет уже в третий раз. Ее главная цель – поддержать проекты по обеспечению безопасности детей в интернете.

К участию приглашаются все, кто занимается просветительской деятельностью в области цифровой грамотности. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Премия проводится на бесплатной и добровольной основе. Заявки принимаются до 3 марта на сайте: vk.cc/cIbl28.

В этом году Премия включает 4 номинации. «Уроки безопасности в Сети» направлена на преподавателей среднеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведений. Также в рамках этой номинации предусмотрен специальный приз от образовательной платформы Сферум.

«Будущее Интернета» ориентирована на подростков 10-18 лет, которые предлагают проекты, направленные на профилактику и борьбу с кибербуллингом, цифровой зависимостью, деструктивным контентом и другими вызовами.

В номинация «Цифровая безопасность семьи» участвуют проекты, созданные родителями и направленные на воспитание навыков безопасного общения в сети. А «Лучший проект экспертного сообщества» создана для организаций, которые разрабатывают проекты по защите детей в Интернете.

Результаты конкурса подведут в марте, а награждение победителей пройдет 2 апреля на V Молодежном цифровом форуме.