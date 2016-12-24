В Мордовии пожар в сельском доме унес жизнь 66-летнего мужчины

Репортер

Сотрудники Следственного комитета по РМ проводят процессуальную проверку по факту гибели 66-летнего мужчины при пожаре в селе Лемдяйский Майдан Старошайговского района.

5 февраля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании здесь жилого дома на улице Новая. Проезжающие мимо люди заметили дым над строением и поспешили сообщить о пожаре жительнице соседнего здания.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание на площади 72 метра². В одной из комнат было найдено тело хозяина дома со следами термического воздействия. По имеющейся информации, погибший проживал один.  

В СК отмечают, что при осмотре места происшествия каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. В настоящее время устанавливаются причины возгорания и смерти погибшего.  

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