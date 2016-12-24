В прошлом году в Мордовии поддержали 10 туристических проектов

В 2024 году в рамках профильного национального проекта, который сейчас называется «Туризм и гостеприимство», прошел отбор на получение субсидий. Было поддержано 10 проектов по трем направлениям: приобретение туристского оборудования, разработка новых маршрутов и организация кемпинг-стоянок. Для их реализации выделены средства из федерального и республиканского бюджетов – более 30 млн рублей.

Так, туроператор «Юнион» использовал полученные средства на приобретение профессиональных радио-гидов. Конно-спортивный клуб «Импульс» приобрел оборудования для организации походов верхом на лошадях.

В республике появились новые туристические маршруты. В Большеберезниковском районе обустроили тропу у озера Инерка и создали три кольцевых маршрута в окрестностях с. Паракино. В Саранске в ботаническом саду оборудовали пеший туристический маршрут «Зеленая тропа желаний «Бажамо». Также теперь созданы условия для комфортной пешей прогулки вдоль исторической застройки нижней части города.

В Темниковском, Рузаевском, Кочкуровском и Лямбирском районах оборудовали кемпинг-стоянки. Помимо грантовых средств, в реализацию проектов вложено около 16 млн частных инвестиций.

Все проекты были завершены к концу 2024 года. Запуск запланирован с учетом сезонности их работы.