Кредитные организации в Мордовии могут оказать поддержку бизнесу

Минэкономразвития РФ объявляет отбор кредитных организаций для реализации программы льготного кредитования МСП. Прием заявок российских кредитных организаций в 2025 году стартовал 3 февраля. Программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«В период действия высокой ключевой ставки важно сохранить доступ малого и среднего бизнеса к кредитным средствам — от этого зависит развитие сектора», — поясняет замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Принять участие в отборе могут российские кредитные организации с кредитным рейтингом по состоянию на 1 января 2025 года не ниже уровня A(RU) по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации или кредитного рейтинга не ниже уровня ruA по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.

Прием документов осуществляется в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Параметры и условия программы, а также полный перечень требований к кредитным организациям, участникам отбора и список документов, прилагаемых к заявке на отбор, размещены в извещении на сайте Минэкономразвития России: https://clck.ru/3GAm2L.

Итоги отбора будут опубликованы на сайте Минэкономразвития России не позднее 5 марта.