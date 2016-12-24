Молодые предприниматели Мордовии могут получить гранты по 1 миллиону рублей

Стартовала регистрация на федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай Наше». Это совместный проект Агентства стратегических инициатив, Корпорации МСП и фонда «Молодежная предпринимательская инициатива».



К отбору приглашаются начинающие предприниматели от 14 до 28 лет. В этом году два направления: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до 3-х лет». Каждому участнику предстоит пройти обучение по основам предпринимательской деятельности, а затем разработать проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса.



По итогам конкурса эксперты определят 30 победителей, которые получат по 1 млн рублей и право на участие в специальной акселерационной программе от Корпорации МСП.



«Участие в конкурсе «Создай Наше» — это не просто шанс для молодых предпринимателей получить финансирование, но и уникальная возможность обрести знания, навыки и знакомства, необходимые для успешного ведения бизнеса. Агентство стремится поддержать инициативных молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны. Молодые предприниматели сегодня - это завтрашние лидеры, способные решать сложные задачи и двигать нашу экономику вперед», - отметила глава АСИ Светлана Чупшева.



В течение месяца с 22 апреля эксперты будут оценивать работы участников и определять победителей. Их имена назовут 26 мая во время торжественной церемонии награждения. Лучшие молодые предприниматели получат гранты и приглашения на акселерационную программу Корпорации МСП.



«Проводя конкурс «Создай наше» впервые в прошлом году, мы увидели большой интерес к нему со стороны молодежи. Всего желание принять участие изъявили более 5 тыс. человек из 88 регионов страны, — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — И после завершения заявочной кампании к нам поступали обращения от тех, кто не успел зарегистрироваться, с вопросами о новом конкурсе. Видя его востребованность, было принято решение сделать второй сезон».



Первый конкурс «Создай Наше» прошел в апреле 2024 году. 30 победителей из 20 регионов получили грант на развитие своего бизнеса в размере 1 млн рублей, а также приглашение на программу «МСП: Акселератор молодежных проектов».



Регистрация на конкурс «Создай Наше» открыта до 15:00 (Мск) 3 марта. Обучение начнется 11 марта и продлится три недели. За это время своим опытом с участниками поделятся эксперты профессиональных деловых объединений и успешные представители бизнеса.



Заявку можно подать на Цифровой платформе МСП.РФ: https://clck.ru/3GAu2v.