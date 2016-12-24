В российских вузах откроют площадки для написания «Диктанта Победы»

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25 апреля пройдёт акция «Диктант Победы» - это международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны.

Как заявил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский на организационном комитете партии «Единая Россия» «Наша Победа», площадки для проведения акции откроются во всех российских вузах.

«Самое приоритетное внимание уделим подготовке площадок «Диктанта Победы». Они должны открыться во всех университетах страны, в том числе в их зарубежных филиалах», - сказал он.

В 2024 году в акции приняли участие 630 вузов, диктант написали 140 тысяч студентов - примерно 15% от общего количества участников.

Источник: https://may9.ru/